Lady Gaga spielt Donatella Versace

Lady Gaga wird verkörpern. Die Sängerin wird laut ‚Us Weekly‘ die populäre Designerin in ‚Versace/Cunanan: American Crime Story‘ verkörpern. Für die beliebte Serie ‚America Crime Story‘ wurde vor kurzem eine dritte Staffel bestätigt, die den mysteriösen Mord um Donatellas Bruder Gianni Versace aufklären soll.

Dieser fiel im Juli 1997 dem Serienmörder Andrew Cunanan zum Opfer. Daraufhin übernahm seine Schwester die Leitung des Mode-Imperiums und ist heute die Vize-Präsidentin der ‚Versace‘-Gruppe. Gaga selbst hat eine ganz besondere Verbindung zur italienischen Luxusmarke, trat sie doch bereits in mehreren Kampagnen dafür auf. Nächstes Jahr wird die ‚Perfect Illusion‘-Hitmacherin nun nicht nur als Model, sondern auch als Schauspielerin für ‚Versace‘ vor der Kamera stehen. Doch die mit zehn Episoden angelegte Mini-Serie ist nicht das einzige Projekt, das sich näher mit dem Tod von Gianni Versace beschäftigen wird.

Auch der dänische Regisseur Bille August plant einen Film über den italienischen Modeguru. Dafür hat er bereits einen prominenten Darsteller für sich gewinnen können: ‚Desperado‘-Star Antonio Banderas wird nämlich in die Rolle des Designers schlüpfen. Gedreht werden soll sowohl in Mailand als auch in Kalabrien, wo der kreative Kopf 1946 geboren wurde. Doch auch in Miami sollen Szenen gefilmt werden. In der amerikanischen Metropole wurde der Label-Gründer vor 19 Jahren ermordet.

