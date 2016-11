Alexander Klaws wird zum ersten Mal Vater

Montag, 07. November 2016, 9:42 Uhr

Alexander Klaws, erster DSDS-Sieger ever, wird zum ersten Mal Papa. Bei der Premiere von Tarzan im Stage Metronom Theater in Oberhausen erschien Klaws mit seiner Freundin Nadja Scheiwiller.

Ihr Babybauch war in dem engen kakifarbenen Kleid kaum zu übersehen. Gegenüber ‘Promiflash’ bestätigte der 33-jährige Sänger die Neuigkeiten über den anstehenden Nachwuchs: “Wir sind überglücklich und freuen uns.“ Scheiwiller fügte stolz hinzu: “Das ist natürlich was Besonderes, jetzt in der Tarzan-Zeit, weil wir uns genau vor fünf Jahren bei diesem Musical kennengelernt haben.“ Im Frühjahr sollen die beiden zum ersten Mal Eltern werden.

Über das Geschlecht des Babys ist jedoch noch nichts bekannt. Auch in Oberhausen wird Alexander Klaws die Hauptrolle des Tarzan übernehmen. In Hamburg bewies er sich bereits in der Rolle. Dort lernte er auch seine Nadja Scheiwiller kennen, die ebenfalls Musicaldarstellerin ist.

Foto: WENN.com