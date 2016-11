Bella Hadid kommt als superschlanke Discokugel

Montag, 07. November 2016, 21:20 Uhr

Bella Hadid hat schon mal ihr Engelskostüm vorgestellt. Die Schwester von Gigi Hadid darf sich in diesem Jahr zu ihr gesellen und wird als ‚Victoria’s Secret‘-Engel über den Laufsteg schweben.

Das ‚People‘-Magazin gewährte vorab bereits Einblicke in die Garderobe der 20-Jährigen. Auf deren Website kann man die junge Frau bei der Anprobe des Outfits bestaunen, das pompös-glamourös anmutet. Zu einem funkelnden Oberteil mit Federbesatz auf Hüfthöhe wird sie schwarz-weiße Flügel tragen. Das Top mit langen Ärmeln wurde von Eddie Borgo designt. Hadid selbst erklärte zu ihrem Outfit: „Ich sehe aus wie eine Discokugel. Es ist so wunderschön und leuchtend.“ Das wird allerdings nicht der einzige Look sein, den Hadid vorführt.

Am 30. November findet das Spektakel in Paris statt. Bella, die dieses Jahr vom ‚GQ‘-Magazin zum ‚Model des Jahres‘ gekürt worden ist, befindet sich in äußerst schöner Gesellschaft: Neben ihr wurden unter anderem bereits die Topstars Stella Maxwell, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio und Taylor Hill bestätigt.