Best Dress of the Day (410): Toni Garrn im kleinen Schwarzen

Montag, 07. November 2016, 17:27 Uhr

Bei der Operngala der Deutschen Aids-Stiftung am Samstag in Berlin wurde der rote Teppich für den guten Zweck ausgerollt und die Stars und Sternchen zeigten sich in extravaganten Roben bei dem glamourösen Event.

Toni Garrn in Balmain

Topmodel Toni Garrn konnte mit ihrem Auftritt modetechnisch ganz besonders punkten. Die 24-Jährige erschien in einer raffinierten, hautengen Kreation aus dem Hause Balmain. Das kleine Schwarze bestach mit einem coolen Materialmix, tiefem Dekolleté und wurde mit einem ausgefallenen System aus goldenen Häkchen an der Vorderseite verschlossen. Einerseits betörte der Look mit schlichter Eleganz, konnte aber gleichzeitig mit einer rockigen Note überzeugen.

Dazu kombinierte die hübsche Blondine klassische, schwarze Pumps aus filigraner Spitze und goldenen Schmuck. Ihr Haar trug sie offen und zu natürlichen Wellen frisiert und setzte auf einen nudefarbenen Lippenstift.

Wir sind von Tonis Styling begeistert und küren sie somit zu unserem Fashionliebling des Tages! (HA)

Foto: Patrick Hoffmann/WENN.com