Drew Barrymore hat 10kg weniger

Montag, 07. November 2016, 15:50 Uhr

Drew Barrymore hat 10 Kilo abgespeckt. Die Schauspielerin stellte gerade ihre Kollektion für das Label ‚Shutterfly vor und spielt in der Netflix-Serie ‚Santa Clarita Diet‘.

Im Interview mit ‚Us Weekly‘ erzählte die 41-Jährige, wie sie so schnell abnehmen konnte: „Ich fühle mich großartig. Ich habe mich an Kimberly Snyders Diätmethode (Detox) gehalten, aber ich habe noch ein paar Proteine wie Fisch und Hühnchen hinzugefügt – denn eigentlich ist sie ja Vegetarierin oder Veganerin. Ich war sehr diszipliniert und alles, was ich gemacht habe, war heulen und von Pizza zu träumen. Ich träume immer noch von Pizza.“

Barrymore pflegt ihre makellose Haut mit besonderen Masken aus Korea, wie sie weiter erklärte: „Ich habe einen Trip dorthin gemacht und bin mit Kartons voller Masken zurückgekommen. Ich lasse keine Eingriffe an meinem Gesicht machen, deshalb ist es wohl das Aufregendste, was einer Mutter wie mir passieren kann. Ich fühlte mich wie 42, müde und brauchte etwas, die koreanischen Masken haben wirklich mein Leben verändert.“

Foto: WENN.com