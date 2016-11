Hailey Baldwin: Neue Haarfarbe und neuer Freund?

Montag, 07. November 2016, 18:40 Uhr

Hat Model Hailey Baldwin (19) in Ashton Irwin (22), Drummer der Boyband 5 Seconds Of Summer einen neuen Herzensmann gefunden?

Die Tochter von US-Schauspieler Stephen Baldwin (50) zeigte sich am Samstag (5. November) jedenfalls ganz vertraut und gut gelaunt mit ihm bei einem Spaziergang durch Los Angeles. Und bei den dazugehörigen Bildern der ‚Daily Mail’ fällt noch etwas auf: Die 19-Jährige hat ihre früheren blonden Haare nämlich gegen einen nun rosa-pink-farbenen Ton umgetauscht. Mit der neuen Farbe hatte sich sie am gleichen Tag zuvor schon am Vormittag auf Instagram gezeigt.

Das Bild, auf dem sie sich mit einem Kaffee in der Hand präsentierte, kommentierte sie nur ganz kurz mit: „Gute Morgen.“

Da fragt man sich doch unweigerlich: Bedeutet die neue Haarfarbe etwa auch eine Veränderung in ihrem Beziehungsstatus? Ob Hailey Baldwin – die zuvor schon mit Popstar Justin Bieber (22) in Verbindung gebracht wurde – tatsächlich mit Ashton Irwin zusammen ist oder sie nur gute Freunde sind, muss sich noch zeigen…(CS)

Foto: Instagram