Joe Jonas verliebt in "Game of Thrones"-Star?

Montag, 07. November 2016, 13:27 Uhr

Joe Jonas soll in der Öffentlichkeit Sophie Turner geküsst haben. Am Samstag wurden die beiden bei einem Konzert der Kings of Leon im Rahmen einer Pre-Party der ‘MTV Europe Music Awards’ gesichtet.

Eine Augenzeugin berichtete dem amerikanischen Magazin ‘People’: “Sie kamen sich sehr nahe. Ich konnte nicht oft zu ihnen schauen, weil ich weiter vorne saß. Aber zwei oder drei Mal als ich gucken konnte, haben sie sich geküsst. Sie hat über das ganze Gesicht gestrahlt.“ Die Pressesprecher der beiden Stars wollten sich bisher noch nicht zu den Gerüchten äußern, die Spekulationen dementieren die beiden damit auch nicht.

Bereits Halloween verbrachten die Schauspieler gemeinsam. Auf einer Party entstand ein Bild, dass Joe Jonas und Sophie Turner nah nebeneinander mit anderen Feierwütigen zeigt. Vor fast einem Jahr trennten sich Joe Jonas und Gigi Hadid. Die Beziehung hielt vier Monate. Vielleicht wird der ‘Game of Thrones’-Star die neue Frau an der Seite des 27-Jährigen.

Foto: WENN.com