Russell Brand ist zum ersten Mal Papa geworden

Komiker Russell Brand (41) und seine Verlobte, die britische Schauspielerin Laura Gallacher (27) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das verriet der Ex-Gatte von Popstar Katy Perry (32) während eines Auftritts im ‚Nottingham Playhouse’ am Sonntag Abend (6. November), so der ‚Daily Mirror’.

Daniel Crann (29), ein Fan des Comedian verriet gegenüber dem Blatt: „Er bestätigte nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist.“ Er habe aber die Uhrzeit sehr im Blick gehabt, wie dieser ergänzte. Er wollte nämlich so schnell wie möglich wieder „bei meiner Freundin sein, weil die gerade ein Baby bekommen hat.“ In einem Interview mit dem ‚Evening Standard’-Magazin verkündete der 41-Jährige erst kürzlich, dass er sich darauf freue, Vater zu werden. Er erklärte: „Ich fühle mich durch die Idee erleuchtet. Ich bin sehr aufgeregt […] und bereite mich vor. Ich mache mich bereit, mit einer neuen kleinen Person zusammen zu sein und zu sehen, was es ist, das sie will.“

Der Komiker soll seinem früheren Party-Lifestyle mittlerweile auch bewusst den Rücken gekehrt haben. Zudem genieße der einstige Schürzenjäger jetzt die „Monogamie“, wie er verriet. Seine monogame Beziehung mit seiner Verlobten hätte ihn auch „viel ruhiger“ gemacht, so der Schauspieler. Na, da scheint Neu-Papa Russell Brand ja eine 180-Grad-Umdrehung vollzogen zu haben…(CS)

