Sarah Lombardi auf dem Weg der Besserung

Montag, 07. November 2016, 11:21 Uhr

Sarah Lombardi kann wieder lächeln. Auf ‘Instagram’ postete die Mama von Alessio ein Bild von sich und einer Freundin und schrieb dazu: “Meine alte Schulfreundin hat es heute geschafft, mich zum Lächeln zu bringen.“

Trotz all den Anfeindungen in letzter Zeit stehen viele treue Fans der Ex von Pietro Lombardi zur Seite. Das nimmt die 24-Jährige dankend zur Kenntnis und teilt ihren Fans mit: “Danke für eure ganzen lieben Kommentare. Ich gebt mir damit wirklich sehr viel Kraft, hoffe das wisst ihr!“ Auch Pietro Lombardi findet Halt bei seinen Freunden. Auf ‘Facebook’ veröffentlichte er ein Bild von sich und seinen Freunden beim Bowling. Darunter schrieb er: “Freunde fürs Leben“ und fügte fünf Herzen hinzu.

Wenige Wochen nach der offiziellen Trennung machten Gerüchte die Runde, das Paar drehe ein Trennungs-Special. Ein Sender-Insider habe gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung jedoch dementiert: „Eine Trennungs-Soap ist nicht geplant.“ Trotzalledem stehen beide aktuell vor der Kamera – wofür ist jedoch unklar. Sarahs Dreharbeiten sollen sogar in ihrer Zweitwohnung in Köln stattfinden, in der sie seit der Trennung lebt.





Foto: WENN.com