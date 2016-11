Shootingstar Daya sollte man im Auge behalten!

Montag, 07. November 2016, 20:55 Uhr

Daya, das 17-jährige US-Girl, das den Chainsmokers für ihren im Frühjahr veröffentlichten Welthit „Don’t Let Me Down“ ihre Stimme verlieh und damit weit über die USA-Grenzen hinaus für Aufmerksamkeit sorgte, veröffentlichte letzten Monat ihr Album „Sit Still, Look Pretty“.

Zuvor enterte sie bereits mit ihrer Debütsingle „Hide Away“ die Top 40 der offiziellen Deutschen Charts und erreichte mit eben jener Single Platinstatus in den USA. Die erste und gleichnamige Single „Sit Still, Look Pretty“, ist eine Empowerment-Hymne, in der Daya mit Frauen-Klischees abrechnet und sich dagegen auflehnt.

„Billboard“ hat sie erst kürzlich zu einer der „Music’s Hottest Young Stars Under 21“ 2016 gekürt. Man sollte die junge Dame also definitiv im Auge behalten! Zumal sie sich mit ihren Songs für wichtige Themen wie Selbstverwirklichung und Gleichberechtigung junger Frauen stark macht.