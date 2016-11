Zayn Malik: Rolle in TV-Serie?

Montag, 07. November 2016, 14:28 Uhr

Mächenschwarm Zayn Malik übernimmt angeblich eine Rolle in seiner neuen TV-Serie. Gemeinsam mit dem ‘Law & Order’-Produzenten Dick Wolf und dessen Frau Noelle Wolf hat der ehemalige ‘One Direction’-Star an dem Drehbuch zu einer Serie mit dem Titel ‘Boys’ getüftelt.

In dieser geht es um die Gründung einer erfolgreichen Boyband – bei diesem Thema kann der 23-Jährige schließlich einiges an Expertise einbringen. Ein Insider berichtete nun der Zeitung ‘The Sun’, dass Malik bereits Gespräche mit seinen Mitproduzenten darüber führen würde, selbst einen Part in der Serie zu übernehmen: “Er ist sehr scharf darauf, seine Schauspielkarriere zu starten und betrachtet dies als perfekte Gelegenheit, um es zu tun. Vor allem, weil er sehr viel kreativ überwachen kann.” Die Diskussionen darüber, wie genau seine Rolle aussieht, laufen also gerade. Es könnte gut möglich sein, dass der Teenie-Schwarm sich selbst in der Show verkörpert.

Eigentlich habe sich der Star schon immer sehr für die Schauspielerei interessiert. Doch seine ehrgeizigen Hollywood-Pläne seien mit seiner ‘X Factor’-Teilnahme erst einmal auf Eis gelegt worden. Durch seinem Ausstieg bei ‘One Direction’ eröffnen sich dem Freund von Gigi Hadid nun auf einmal ganz viele neue Möglichkeiten. Der Insider bestätigte: “Er nimmt seine Rolle als ausführender Produzent auf jeden Fall sehr ernst und sieht es als großes Sprungbrett an, um in Zukunft mehr mit TV und Film zu arbeiten.”

Foto: WENN.com