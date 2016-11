Madonna gibt Parkkonzert vor 300 Besuchern

Dienstag, 08. November 2016, 11:40 Uhr

Wenige Stunden vor der US-Präsidentschaftswahl hat Madonna nochmals für Hillary Clinton geworben – mit einem ungewöhnlichen Konzert in New York.

Die 58-jährige Popdiva hat am Abend vor der US-Präsidentschaftswahl ein Überraschungskonzert in einem New Yorker Park gegeben. „Das ist ein Konzert über Frieden. Wir wollen und wir werden eine Präsidentin wählen, die dafür sorgt, dass Amerika großartig bleibt“, sagte die berühmte US-Musikerin, wie Videos im Internet zeigen.

Ein von THIS MONTH: DANGEROUS 25 ???? (@_divinityofmusic_) gepostetes Video am 7. Nov 2016 um 18:47 Uhr

Rund 300 Leute versammelten sich laut US-Medienberichten am Montagabend (Ortszeit) bei dem rund 30-minütigem Konzert, das die Sängerin kurz vorher bei Twitter angekündigt hatte. Madonna spielte dabei auf ihrer Gitarre Hits wie „Like a Prayer“, „Express Yourself“ und „Don’t Tell Me“ und ermunterte ihre Anhänger immer wieder, am nächsten Tag für die Demokratin Hillary Clinton zu stimmen. „Wir werden eine Präsidentin wählen, die nicht diskriminiert.“

In den Tagen vor der Präsidentschaftswahl an diesem Dienstag hatten sich nochmals mehrere Prominente auf die Seite Clintons gestellt, darunter Beyoncé und ihr Ehemann Jay-Z, Katy Perry, Bruce Springsteen, Lady Gaga und Jon Bon Jovi.

Foto: WENN.com