Robbie Williams kommt auf kleine Deutschland-Tour

Dienstag, 08. November 2016, 9:15 Uhr

Robbie Williams wird nach Deutschland kommen. Der Sänger meldete sich gerade mit seinem neuen Album ‚The Heavy Entertainment Show‘ zurück. Dies bezeichnete er bereits selbst als „bombastisch, grandios, albern und herrlich“. Kritiker sehen es anders.

Nun verkündete er auf seiner Website die Tourdaten für seine anstehenden Gigs im nächsten Jahr. Auch die deutschen Fans kommen auf ihre Kosten, so wird er ganze fünf Konzerte in der Bundesrepublik spielen. Nächste Woche ist er bereits in der deutschen Hauptstadt zu Gast. Der Sänger wird am 17. November auf der Bambi-Verleihung einen weiteren Medienpreis erhalten. Das hat jetzt ‚Hubert Burda Media‘ verraten. Einen Bambi für die Rubrik ‚Entertainment‘ hat er bereits im Schrank stehen.

Nun folgt die Auszeichnung für ‚Musik International‘. Der 42-Jährige kann sich nach drei Jahren also mal wieder über einen Preis freuen. Damals eröffnete er die Verleihung selbst mit einem Auftritt. Auch die diesjährige Bambi-Verleihung im ‚Berliner Stage Theater‘ wird er musikalisch beginnen und die rund 1000 Gäste auf eine glamouröse Bambi-Nacht einstimmen, bevor auch der Preis in der Kategorie ‚Musik International‘ in seine Vitrine wandert.

Deutschlandtermine:

Düsseldorf Esprit Arena 28. Juni 2017

Hannover HDI-Arena 11. Juli 2017

Frankfurt Commerzbank Arena 19. Juli 2017

München Olympiastadion 22. Juli 2017

Berlin Waldbühne 25. Juli 2017

Foto: WENN.com