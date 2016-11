Shannen Doherty fühlt mit Michael Bublé

Dienstag, 08. November 2016, 11:09 Uhr

Shannen Doherty hat über die Krebserkrankung von Michael Bublés Sohn Noah gesprochen. Die 45-Jährige wurde im Februar 2015 mit Brustkrebs diagnostiziert. Sie unterzog sich einer Chemotherapie und verlor ihre Haare, allerdings ließ sie sich nicht unterkriegen.

Von ‚ET Online‘ auf die schreckliche Nachricht aus dem Hause Bublé angesprochen reagierte sie betroffen: „Ich kann mich, um ehrlich zu sein, kaum dazu äußern, weil er drei Jahre alt ist. Ich denke, das muss niederschmetternd sein für die Eltern, wenn das eigene Kind Krebs hat.“ Trotzdem möchte sie der Familie Mut zusprechen: „Vertraue deinen Ärzten. Achte darauf, herausragende Mediziner zu konsultieren, ein gutes Team. Und bedenke, dass Organisationen wie die ‚American Cancer Society‘ und ‚Stand up for Cancer‘ so viel Gutes für den Kampf gegen Krebs tun. Zudem ist die Forschung so weit fortgeschritten, so dass wir heute viel bessere Chancen haben.“

Bublé schockte seine Fans letzte Woche mit folgendem Statement: „Wir sind am Boden zerstört angesichts der Krebsdiagnose unseres älteren Sohnes Noah, der gerade in den USA behandelt wird. Wir haben immer darüber gesprochen, wie wichtig uns unsere Familie und die Liebe zu unseren Söhnen ist. Luisana und ich werden Noah nun unsere ganze Zeit und Aufmerksamkeit widmen, damit es ihm bald besser geht. Deshalb werden wir unsere beruflichen Verpflichtungen derzeit nicht wahrnehmen können.“

Foto: WENN.com