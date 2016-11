Crash Test Promis: Joey Heindle nackt ab ins Feuer

Mittwoch, 09. November 2016, 19:55 Uhr

Wer fliegt bei einem starken Sturm zuerst weg? Ein kleiner dicker Mann oder der schlaksige Steffen Hallaschka? Wie überlebt der nur mit einer Unterhose bekleidete Joey Heindle eine Höllenfahrt durch eine 1000 Grad heiße Feuersbrunst (siehe Fotos)?

Was kann man mit jedem handelsüblichen Staubsauer anstellen: Tiefseetauchen? Fettabsaugen? Wegfliegen? Oder doch Kühe melken? Nina Moghaddam findets raus! Diese und viele andere kuriose Fragen aus sämtlichen Wissensgebieten und dem alltäglichen Leben werden in der von Daniel Hartwich moderierten neuen und unterhaltsamen Wissens-Quizshow „Crash Test Promis – Stars im Selbstversuch“ beantwortet. Und das gewohnt witzig, pointenreich und schlagfertig –mit garantiertem Spaßfaktor.

Das Besondere? In dieser etwas anderen Quizshow unter dem Titel ‚Crash Test Promis‘ (heute ab 20.15 Uhr bei RTL) werden die prominenten Kandidaten selbst zu Versuchskaninchen.

Denn getreu dem Motto „Versuch macht klug“ begeben sie sich auf actionreiche Missionen. Gibt es Schuhe, mit denen man über Kopf laufen kann? Wie kann man ein manövrierunfähiges Flugzeug steuern? Welches Lebensmittel ist der beste Raketentreibstoff?

Kein Experiment ist zu gefährlich, keines zu absurd, um nicht durchgeführt zu werden. Dabei erfahren die Promis am eigenen Leib, was es heißt, ein Crash Test Dummy zu sein.

Faszinierende und packende Einspielfilme lassen das Studiopublikum und die Zuschauer zu Hause bei den Aufgaben und bei der Beantwortung der Fragen mitfiebern. Oder eben erschaudern angesichts der gewagten Experimente!

Doch damit nicht genug: Auch im Studio geht es hoch her! Hier warten in mehreren Quizrunden weitere überraschende Aktionen und spektakuläre Experimente auf die Promis, die deren Ausgang am besten richtig vorhersagen sollten…denn im großen Finale der Show geht es für den Promi mit der geringsten Anzahl an erspielten Quizpunkten in die „Danger Zone“- Nervenkitzel pur, denn hier erwartet den Teilnehmer das finale Experiment – mit für ihn unabsehbaren Folgen…





Fotos: RTL