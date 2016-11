Hip-Hop-Duo Rae Sremmurd erobert mit „Black Beatles“ das Netz

Mittwoch, 09. November 2016, 17:56 Uhr

Diese Zwei sind nicht zu stoppen! Die Brüder Swae Lee und Slim Jxmmi aka Rae Sremmurd sorgen zurzeit mit ihrer Single „Black Beatles“ feat. Gucci Mane aus dem aktuellen Album „SremmLife 2“ für Aufsehen.

In den USA schoss der Song direkt an die Spitze der iTunes- und Spotify-Charts und wird dort weltweit über 2 Millionen Mal täglich gestreamt! In den Globalen Spotify Charts steht „Black Beatles“ bereits in den Top 5! Zudem ist der Clip eines Live-Auftritts zu „Black Beatles“ ein viraler Hit, der weltweit Nachahmer findet: Seit Monatsbeginn breitet sich die zum Song gehörende #MannequinChallenge wie ein Lauffeuer im Netz aus.

Rund um den Globus greift das #MannequinChallenge-Fieber um sich: Die Protagonisten stehen einfach einen Moment regungslos wie Schaufensterpuppen da und „Black Beatles“ ist der Soundtrack zur Challenge!

Für Rae Sremmurd ist „Black Beatles“ feat. Gucci Mane der erste internationale Single-Hit. Die beiden Brüder Slim Jxmmi und Swae Lee sind in Mississippi aufgewachsen und veröffentlichten Ende 2015 ihr gefeiertes Debüt „SremmLife“. Das Album landete auf den Jahresbestenlisten bei Complex (#3), Pitchfork (Top 30), Stereogum (Top 40). Mittlerweile haben Rae Sremmurd auch das zweite Album „SremmLife 2“ veröffentlicht und mischen nun mit der Single „Black Beatles“ feat. Gucci Mane und der #MannequinChallenge die Musik- und Netzwelt auf. Auch live gibt es bald mehr von Rae Sremmurd zu sehen und zu hören: Im Januar und Februar 2017 wird das Duo, das vor kurzem in den USA Beyoncé im Vorprogramm begleitet hat, einige Deutschland-Shows spielen.

Foto: Universal Music