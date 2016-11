Kelly Clarkson bringt 2017 neues Album raus

Mittwoch, 09. November 2016, 13:10 Uhr

Kelly Clarkson wird im Juni ein neues Album veröffentlichen. Die Sängerin ist nicht mehr an den ‚American Idol‘-Vertrag gebunden. Im April soll bereits die erste Single rauskommen. Gegenüber ‚People‘ verriet sie, dass das neue Album etwas ganz Besonderes für sie sei.

„Das ist das Tollste, was ich je gemacht habe. Es ist das erste Mal, dass ich selbst ein Label aussuchen konnte, da ich gerade erst aus meinem ‚American Idol‘-Vertrag rausgekommen bin. Ich habe mich seit ‚Idol‘ so danach gesehnt, dieses Album aufzunehmen.“ Ihre Aufnahmen sollen eine ganz neue Seite der Sängerin zeigen. „Sie sind großartig. Es ist so komisch, dass niemand meine wirkliche Stimme kennt, obwohl ich schon so lange in der Branche arbeite. Es wird super und definitiv ein komplett anderer Abschnitt. Wir arbeiten noch daran, aber wir haben bereits eine gute Auswahl an Songs und ich kann es kaum abwarten, sie live zu singen.“

Für ihr neues Album habe sie sich von so großen Sängerinnen wie Aretha Franklin, Mariah Carey, Whitney Houston und Tina Turner inspirieren lassen. „Es spiegelt meine Persönlichkeit wieder. Ich denke, es ist das, was die Leute von mir erwarten. Ich habe alles von Aretha gesungen, ich liebe Tina, ich liebe Mariah und ich liebe Whitney. Wahrscheinlich wird es das, was die Leute eigentlich schon zu Beginn von mir erwartet haben.“

Foto: WENN.com