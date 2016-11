Kylie Jenner ganz blau und ganz nackig

Mittwoch, 09. November 2016, 20:18 Uhr

Während andere US-Promis wegen Donald Trumps Sieg ihren Umzug in andere Länder oder sogar einen möglichen Suizid planen, zeigt sich Ich-Darstellerin Kylie Jenner (19) wieder einmal sehr offenherzig.

Ein von Kylie (@kyliejenner) gepostetes Foto am 8. Nov 2016 um 9:06 Uhr

In einem gestrigen (8. November) Instagram-Foto präsentiert sich die Halbschwester (auf unserem Foto mit Lover Tyga) von Kim Kardashian (36) nämlich nackig und nur mit blauer, glänzender Körperbemalung. Und warum das Ganze? Weil ihr ganz offensichtlich einfach danach war, ihren Fans wieder etwas (metallisch blau-schimmerndes) Frischfleisch in Verbindung mit hervorstechenden dunkelblau bemalten Lippen (sicher aus ihrer eigenen ,Lip Kit’-Kollektion) zu präsentieren.

Wie die Freundin von US-Rapper Tyga (26) dann auch verriet, sei der bisher geheime Schnappschuss von einem „unveröffentlichten Projekt“ mit der aus Kiev, Ukraine stammenden Fashion-Fotografin Sasha Samsonova.

Diese bezeichnete sie zudem erst kürzlich als ihre „Lieblingsfotografin.“ Die 19-Jährige ist übrigens momentan mit ihrer Kosmetiklinie (,Kylie Cosmetics’) schwer beschäftigt und wird auch bald einen sogenannten „Vorzeigeladen“ (‚Flagshipstore’) eröffnen. Am Montag (7. November) gab Kylie Jenner ihren Fans auf Instagram dann auch schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was sie dort erwartet. Sie kommentierte die Bilder mit: „Meine Vision. Ich kann es nicht abwarten, bis ihr zu sehen bekommt, was in meinem Kopf vorgeht und an was ich gearbeitet habe. 100% Kylie.“ Da darf man wohl auf das Kommende gespannt sein…(CS)

Foto: WENN.com