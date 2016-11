Lily-Rose Depp kann ihre Finger zurückklappen

Mittwoch, 09. November 2016, 11:47 Uhr

Lily-Rose Depp kann ihre Zehen brechen. Die Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis sprach nun über eine ganz besondere Begabung. Sie kann sich nicht nur selbst die Zehen brechen, indem sie diese gegen einen Tisch schlägt, sondern auch ihre Finger so weit zurückklappen, dass sie auf ihrem Arm liegen.

„Meine Finger sind sehr flexibel. Ich kann auch meinen Zehenmuskel brechen“, erklärte das 17-jährige Model in einem Video der britischen ‚Vogue‘. Daneben sprach sie aber auch über „normalere“ Begabungen und ihr Sprachtalent. „Es kommt darauf an, wo ich bin. Wenn ich in Frankreich bin, träume ich manchmal auf Französisch. Es kommt auf den Traum an und das Thema des Traumes. Ich weiß es nicht. Das menschliche Gehirn macht Dinge, die ich nicht vollständig verstehe. Es ist nicht so, als handelten alle meine Träume über wirklich zusammenhängende Geschichten“, fuhr Lily-Rose fort.

Neben ihrer Arbeit als Model tritt die junge Amerikanerin bereits in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters. Als nächstes wird sie an der Seite von ‚Oscar‘-Preisträgerin Natalie Portman in ‚Planetarium‘ zu sehen sein.

Foto: WENN.com