Miley Cyrus: Packt sie jetzt die Koffer?

Verlassen Stars wie Miley Cyrus nun ihre Heimat? Die ‚Wrecking Ball‘-Sängerin war eine unter vielen amerikanischen Promis gewesen, die erklärt hatten, das Land zu verlassen, wenn Donald Trump Präsident wird.

Zu Beginn des Jahres hatte sie auf Instagram angedroht: „Ernsthaft, sch*** auf diesen Mist, ich wandere aus, wenn das mein Präsident wird! Ich sage keine Dinge, die ich nicht so meine!“ Macht die Ulknudel jetzt Ernst? Auch Amy Schumer, Samuel L. Jackson, Lena Dunham und viele weitere Stars drohten vor den Wahlen an, auszuwandern, wenn Trump die Wahlen gewinnt. Gegenüber ‚BBC‘ verkündete Amy Schumer: „Meine Schauspielerei wird sich verändern, weil ich dann lernen muss, Spanisch zu sprechen. Ich werde nach Spanien oder so ziehen.“

Samuel L. Jackson stellte gegenüber Moderator Jimmy Kimmel klar, er würde seinen „schwarzen Ar*** nach Südafrika“ bewegen. Neve Campbell gestand der ‚Huffington Post‘, Angst vor Donald Trump als Präsident zu haben. Sie würde „nach Kanada zurückgehen“, wenn Trump gewinnt. Eine andere fand noch deutlichere Worte. „Ich kenne viele Leute, die das angedroht haben, aber ich werde es wirklich tun. Ich kenne eine wunderschöne Ecke in Vancouver und von dort aus kann ich auch arbeiten“, erklärte Lena Dunham zu Beginn des Jahres. Bleibt abzuwarten, wer sein Wort hält…

