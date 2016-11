Musik-Castingshow "It Takes 2": Diese Promis treten an

Mittwoch, 09. November 2016, 13:26 Uhr

In der neuen fünfteilligen Musikshowreihe „It Takes 2“ , die RTL Anfang nächsten Jahres ausstrahlen wird, treten neun Prominente zum großen Gesangswettstreit an.

.

Mimi Fiedler

Bisher kannte man sie nur als Schauspieler, Fernsehkoch, Sportler oder Comedian. Jetzt zeigen die Promis, dass sie auch musizieren können! Es treten an:

– Mimi Fiedler, Schauspielerin

– Isabel Edvardsson, Profitänzerin („Let‘s Dance“) und „Glücksrad“- Buchstabenfee

– Dave Davis, Comedian

– Annett Möller, RTL News Anchor und Moderatorin

– Matthias Steiner, Olympiasieger und Weltmeister im Gewichtheben

– Rebecca Simoneit-Barum, Schauspielerin und Moderatorin

– Hanna Nitsche, Model

– Kolja Kleeberg, Sterne – und Fernsehkoch

– André Dietz, Schauspieler („Alles was zählt“)

Annett Möller

Unterstützt werden die Prominenten von drei Profisängern, die die Amateure als Mentoren begleiten. Der fünffache Jazz-Award-Gewinner Tom Gaebel, die österreichische Pop-Rock Sängerin Christina Stürmer und Musiker, Sänger und Schauspieler Gil Ofarim.

Die dreiköpfige Jury aus der ESC-Gewinnerin Conchita Wurst, dem spanisch-deutschen Popsänger Álvaro Soler und dem irisch-amerikanischen Sänger, Musiker und Komponisten Angelo Kelly bewertet die Performance und vergibt Punkte an die Gesangstalente, so dass ein Ranking entsteht. Die oberen Plätze sind jeweils sicher in der nächsten Show dabei, die unteren befinden sich in der „Gefahrenzone“. Über ihren Verbleib entscheiden die Studiozuschauer per Voting.

Matthias Steiner

Im großen Finale entscheidet sich schließlich, wer die gesangliche Neuentdeckung Deutschlands ist und den Promi-Gesangswettbewerb mit Ruhm, Ehre und einem Pokal im Gepäck als Sieger verlässt. Moderiert wird die Show von Daniel Hartwich und Neuentdeckung Julia Krüger, die ihre Karriere als Moderatorin bei Joiz begann und derzeit bei RTL2 das Promi-Magazin Klub moderiert.

Fotos: RTL/Stephan Pieck, RTL/ Stefan Gregorowius, RTL/Andreas Friese