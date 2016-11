Blac Chyna und Rob Kardashian: Tochter ist da

Donnerstag, 10. November 2016, 19:14 Uhr

Es gibt einen Neuzugang im Kardashian-Clan! Blac Chyna und Rob Kardashian wurden Eltern ihres erstes gemeinsamen Kindes.

Die Tochter wurde am heutigen Donnerstag gegen 8.30 Uhr in der Cedairs-Sinai Universitätsklinik in Los Angeles geboren. Das berichtete ‚US Weekly‘. Ein Name war bis zur Stunde noch nicht zu erfahren. Laut TMZ waren auch TV-Kameras dabei, doch gab es offenbar noch nicht näher definierten Ärger mit dem Klinikpersonal.

Chynas Sprecher verriet im Mai, dass das 28-jährige Model und ihr ein Jahr älterer Freund ein Kind erwarteten. Später bestätigte das Paar die Nachrichten selbst über Instagram.

Mehr zu Blac Chyna: Kaiserschnitt mit drei Betten

Trotz der Neuigkeiten planen beide offenbar nicht zusammenzuziehen. Ein Bekannter verriet gegenüber ‚Entertainment Tonight’ gerade erst: „Rob und Chyna werden ihre getrennten Häuser auch nach der Geburt ihrer Tochter behalten. Rob ist nicht gerade einfach, wenn man mit ihm zusammen lebt. Chyna möchte eine gute Umgebung für ihre Kinder schaffen. Und wenn sie es umgehen kann, dann tut sie es, indem sie weiterhin getrennt lebt.“

Foto: E! Entertainment Media, LLC