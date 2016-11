Gigi Hadid: Fieser "One Direction"-Diss

Donnerstag, 10. November 2016, 12:34 Uhr

Die blonde Schönheit ist kein großer Fan der britischen Boyband. Viel lieber hört sie die Musik ihres Lovers Zayn Malik.

Gigi Hadid kann mit der Musik von ‚One Direction‘ nicht viel anfangen.

Das Supermodel hört stattdessen lieber die Songs, die sein Liebster Zayn Malik für seine Solo-Platte aufgenommen hat. Am Mittwochabend (9. Oktober) war die 21-Jährige zu Gast bei ‚Jimmy Kimmel Live!‘ und erzählte, dass sie eigentlich so gar nichts mit der Mainstream-Popmusik am Hut habe: „Ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo mein Stiefvater ein klassischer Musikproduzent war. Andrea Bocelli, Josh Groban – das war die Musik, die es mir angetan hat.“

Dann wurde sie noch etwas konkreter und nahm direkten Bezug auf die Boyband ihres Freundes: „Ich denke, wir können alle einen ‚One Direction‘-Song nennen, den wir mögen. Oder vielleicht auch nicht.“ Was für ein fieser Seitenhieb gegen die britischen Jungs! Die Blondine stellte weiterklar: „Ich liebe Zayn Maliks Solo-Musik viel mehr!“ Nun, was anderes hätten wir auch nicht erwartet…

Damit beweist die ‚Victoria’s Secret‘-Schönheit, dass ihre Loyalitäten klar bei ihrem Partner liegen. Zayn hatte die gehypte Band im März 2015 verlassen, da er nach eigenen Angaben den Mainstream-Sound der ‚X Factor‘-Teilnehmer satt hatte. Außerdem habe er nie er selbst sein können, da es zu strikte Vorgaben gegeben habe. (Bang)

Foto: WENN.com