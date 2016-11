GZSZ: Luise von Finckh kommt als neue Freundin von "Tuner"

Donnerstag, 10. November 2016, 8:52 Uhr

Die Berlinerin Luise von Finckh (22) übernimmt am 11. November 2016 (Folge 6126) um 19.40 Uhr bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die neue Hauptrolle „Jule Vogt“ und spielt die geheimnisvolle Traumfrau von „Tuner“ (Thomas Drechsel)!

Im Interview mit RTL berichtet die Berliner Schauspielerin über ihre neue Rolle und was sie schon vorher alles gedreht hat. Hier ein Auszug.

Wo kommt deine Rolle her?

Jule kommt aus einem kleinen Dorf in der fränkischen Provinz.

Was hat sie vorher erlebt?

Jule hat gerade Ihr Abitur gemacht. Jetzt packt sie ihre sieben Sachen und haut aus der Provinz ab, um die Freiheit in der Hauptstadt Berlin zu genießen.

Auf wen trifft Jule zuerst in Berlin?

Jule vergnügt sich im Berliner Nachtleben und trifft auf Tuner.

Wie reagiert Tuner auf Jule?

Er ist fasziniert von ihrer kessen und geheimnisvollen Art. Tuner weiß aber ganz gut mit Jules frecher Art umzugehen und lässt sich irgendwann auf ihre Spielchen ein.

Du spielst also viel mit Thomas Drechsel?

Ja, seit Beginn der Dreharbeiten spiele ich überwiegend mit Linda Marlen Runge („Anni“) und natürlich auch mit Thomas Drechsel („Tuner“). Ich freue mich sehr, ans GZSZ-Set zu kommen und mit einem so tollen Team drehen zu können!

Was hast du vorher schon alles gemacht?

Lustigerweise habe ich genau neben den GZSZ-Studios bei „Schloss Einstein“ angefangen zu drehen. Da war ich gerade mal 12 Jahre alt. Seitdem habe ich in einigen TV-Produktionen, bei „Fack Ju Göthe 2“ und in meinem ersten Kinofilm in der Hauptrolle von „Wann endlich küsst du mich?“ mitgespielt. Parallel habe ich mein Abitur gemacht und schreibe jetzt meine Bachelor-Arbeit in Kommunikationswissenschaften.

Wo siehst du dich in einem Jahr, in fünf und in zehn Jahren?

In einem Jahr werde ich wahrscheinlich völlig in der Rolle Jule aufgegangen sein, und meine Bachelor-Arbeit geschrieben haben. Außerdem werde ich hoffentlich meine erste eigene Wohnung in Berlin bezogen haben – endlich! Und danach? Mal schauen! (lacht)

Welche Hobbies hast du?

Ich habe an meiner Uni eine Radiosendung produziert, die „Sugarbabes“ und dann ein Praktikum beim Berliner Radiosender 93.6 JAM FM gemacht. Dort werde ich morgen früh zu meiner TV-Premiere in der JAM FM Morning Show mit John und Rasheed im Studio sein. Mir macht redaktionelle Arbeit und die Produktion von eigenen Inhalten sehr viel Spaß.

