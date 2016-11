Meghan Trainor und Lover Daryl Sabara total verliebt

Donnerstag, 10. November 2016, 20:54 Uhr

Popsängerin Meghan Trainor (22) hat in ‚Spy Kids’-Star Daryl Sabara (24) einen neuen Herzensmann gefunden. Das verkündete die ‚All About That Bass’-Interpretin schon vor drei Wochen mit einem gemeinsamen Foto auf Instagram.

Das kommentierte sie mit: „Ich liebe Madrid und diesen Kerl.“ Gestern (9. November) machte die 22-Jährige ihre Liebe aber mit einem romantischen Instagram-Bild noch ein bisschen offizieller. Da zeigt sich das Paar nämlich küssend inmitten eines großen roten Herzens, umrandet von lauter kleinen Herzchen. Über dem ganzen Bild stehen die Worte: „Ich liebe dich.“ Meghan Trainor und den US-Schauspieler scheint es also so richtig erwischt zu haben.

Gestern zeigten sich die beiden zudem noch einmal händchenhaltend in Beverly Hills, wie die ‚Daily Mail’ mit den dazugehörigen Fotos berichtet. Wie lange die Zwei wirklich schon ein Paar sind, ist bisher nicht bekannt. Die Sängerin tauchte aber erstmals im September auf dem Instagram-Account des 24-Jährigen auf. Meghan Trainor wurde zuvor schon mit US-Sänger Charlie Puth (24) und Nick Jonas`Assistenten Cory Andersen in Verbindung gebracht. (CS)

Fotos: Instagram