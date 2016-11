Selena Gomez bald wieder auf der Bühne?

Donnerstag, 10. November 2016, 22:38 Uhr

Selena Gomez soll bereits ihr Bühnen-Comeback planen. Die Sängerin ist seit einigen Wochen in der ‚Brookhaven‘-Rehab in Tennessee, um ihre Depressionen zu bekämpfen.

Angeblich soll sich die 24-Jährige bestens erholen und laut ‚Hollywoodlife‘ soll sie bereits am 20. November bei den ‚American Music Awards‘ auftreten. Vor allem der Umstand, dass sie ihrem Ex-Freund Justin Bieber dort nicht über den Weg laufen kann, soll für die Veranstaltung gesprochen haben, wie ein Insider erklärte: „Selena Gomez ist erleichtert, dass Justin an dem Abend der AMAs Konzerte während seiner Tour hat und so zieht sie in Erwägung einen großen Comeback-Auftritt bei der Show hinzulegen. Wenn ein Auftritt von Justin bei der Show eher unwahrscheinlich ist, heißt das weniger Stress für Selena.“

Im August hatte sie ihre Tour gecancelt, sehr zum Leiden ihrer Fans natürlich. Damals gab sie bekannt, dass sie sich um ihre Gesundheit kümmern muss und ihr Leben wieder in den Griff bekommen möchte. Die Sängerin leidet zudem an der Krankheit Lupus.

Foto: WENN.com