Meghan Markle wohnt schon bei Prinz Harry

Freitag, 11. November 2016, 12:15 Uhr

Meghan Markle geht im Kensington Palace offenbar schon ein und aus. Am Donnerstag (10. Oktober) wurde die 35-Jährige in London bei einem Shopping-Trip gesichtet. Mit zwei großen Einkaufstüten spazierte die amerikanische Schauspielerin die High Street entlang und schien gerade einige Lebensmittel gekauft zu haben.

Danach wurde sie dabei ertappt, wie sie vor den Toren des Palastes stand und wenig später dahinter verschwand. Berichten der ‚Daily Mail‘ zufolge wohnt der Serienstar derzeit gemeinsam mit Prinz Harry im Nottingham College – also den Teilen des Palastes, die der Rotschopf für sich beansprucht. Ein Insider will wissen, dass dies bereits ein großer Schritt für die noch junge Liebe sei: „In einem königlichen Haus ein und aus zu gehen, ist ein sehr konkretes Zeichen dafür, dass sie sich extrem nahe stehen.“ Auch die königliche Familie könnte die hübsche Brünette schon bald kennenlernen. Sowohl Prinz William als auch seine Frau Kate befinden sich nämlich gerade in London.

Harrys Vater Prinz Charles sowie seine Frau Camilla kehren am Freitag (11. November) von einem Trip nach Bahrain zurück in die britische Metropole. Auch Queen Elizabeth und Prince Philip sind derzeit vor Ort – eine perfekte Gelegenheit also für den jungen Royal, um seine neue Flamme der Familie vorzustellen. Meghan dreht zwar eigentlich gerade die Serie ‚Suits‘, doch angeblich meinte sie gegenüber ihren Produzenten, dass sie eine Woche frei bräuchte, „um etwas Wichtiges zu erledigen“. Nun, was könnte wichtiger sein als eine royale Familienparty?

Foto: WENN.com