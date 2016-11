Rob Kardashian: Tochter sieht schon aus wie seine Mutter

Freitag, 11. November 2016, 12:53 Uhr

Rob Kardashians Tochter hat den gleichen Haarschnitt wie ihre Großmutter Kris Jenner. Der 29-jährige ‚Keeping Up With the Kardashians‘-Star und seine Verlobte Blac Chyna haben ihr erstes gemeinsames Kind, dessen Name Dream Renée Kardashian ist, am Donnerstag (10. November) auf der Welt begrüßen können – wir berichteten.

Und schon gleich nach der Geburt fiel dem jungen Vater auf, dass seine neugeborene Tochter mit ihren kurzen schwarzen Locken die gleiche Frisur wie seine 61-jährige Mutter habe. In den sozialen Netzwerken teilte der Socken-Designer das Video, auf dem seine Tochter in den Armen ihrer Mutter liegt, und sagt lachend: „Schau dir deinen Kris Jenner-Haarschnitt an!“ Auf seinem Instagram-Account postete der Reality-Star ebenfall einen Text für die Zweifach-Mutter, die bereits den vierjährigen King Cairo mit ihrem Ex-Freund Tyga hat: „Heute war es unglaublich und ich bin so glücklich! Danke Blac Chyna dafür, dass du unser Baby bekommen hast und dabei so stark warst! Ich liebe dich so sehr und kann es nicht erwarten, sie aufwachsen zu sehen. Ich liebe dich und Dream so sehr und weiß euch sehr zu schätzen. Jeder sagt, sie sieht aus wie mein Zwilling, aber sie hat eindeutig deine Nase, Chy.“

Ein von ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) gepostetes Foto am 10. Nov 2016 um 16:31 Uhr

Dream wurde auf einer Luxus-Entbindungsstation geboren, wo ein Zimmer rund 3.600 Euro pro Nacht kostet. Im ‚Cedars-Sinai Hospital‘ in Los Angeles hatten zuvor auch Robs Schwestern Kim und Kourtney Kardashian ihre Kinder zur Welt gebracht. Die 32-jährige Schwester Khloe schwärmte auf Instagram: „Meine Nichte ist einfach nur atemberaubend! Ich bin so dankbar, dass ich rechtzeitig gelandet bin und dabei sein konnte, als dieses Wunder geschehen ist. Lobet den Herrn!“

Foto: WENN.com