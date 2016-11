Selena Gomez und Justin Bieber wieder ein Paar?

Freitag, 11. November 2016, 10:40 Uhr

Justin Bieber und Selena Gomez heizen die Gerüchteküche wieder an. Das Ex-Paar soll sich nämlich laut ‚Intouch Weekly‘ versöhnt haben, während Gomez sich in Rehab befindet.

Der ‚Sorry‘-Sänger soll sie nämlich vor wenigen Wochen in der Klinik besucht haben, wo sie sich behandeln lässt. Laut eines Insiders hätte die Sängerin damit nicht gerechnet: „Justin hat Selena vor einigen Wochen während ihres Rehabs besucht. Anfangs war sie ziemlich überrascht, überhaupt von ihm zu hören, aber nur kurze Zeit später waren sie bereits in ernsthafte Gespräche vertieft.“ Angeblich sei Gomez daraufhin wieder Feuer und Flamme gewesen.

„Selena ist total aus dem Häuschen. Sie redet die ganze Zeit so, als wären sie schon längst verheiratet“, hieß es weiter. Allerdings muss man „Berichte“ des Magazins immer etwas skeptisch betrachten…

Ende September hatte sich Bieber von Sofia Richie getrennt. Mitte August waren Gomez und Bieber in einen heftigen Streit verwickelt, nachdem der Musiker auf Instagram seine Fans aufforderte, nicht mehr schlecht über seine Freundin Sofia Richie zu reden. Daraufhin schaltete sich die 24-Jährige ein und kommentierte, er solle einfach keine Fotos mehr posten – Justin feuerte zurück, dass ihr die Aufmerksamkeit in ihrer Beziehung ja auch nie geschadet habe. „Das war zu viel für Selena“, so der Freund gegenüber ‚Us Weekly‘. „Sie kann emotional sehr zerbrechlich sein, Justin ist ein großer Faktor dabei.“

