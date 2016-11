The Weeknd und Bella Hadid: Haben sie sich getrennt?

Freitag, 11. November 2016, 15:08 Uhr

R&B-Sänger The Weeknd (eigentlich Abel Tesfaye, 25) und Model Bella Hadid (20) haben sich offenbar getrennt. Das berichtet das amerikanische ‚People’-Magazin. Die beiden waren eineinhalb Jahre zusammen.

Ein angeblicher „Insider“ verriet: „Ihre Terminpläne waren zu schwer zu koordinieren und er konzentriert sich [gerade] darauf, sein Album fertig zu machen und zu promoten.“ Und er ergänzte außerdem: „Sie empfinden immer noch eine Menge Liebe füreinander und werden Freunde bleiben.“ Der ‚Starboy’-Interpret und die Schwester von Model Gigi Hadid (21) wurden das erste Mal im April 2015 miteinander in Verbindung gebracht. Da zeigte sich die 20-Jährige im Artwork für dessen Album ‚Beauty Behind the Madness’. Sie war zudem auch in The Weeknds Musikvideo zu dessen Single ‚In the Night’ zu sehen. Die beiden bestätigten ihre Liebe dann auch offiziell mit einem gemeinsamen Auftritt auf dem Roten Teppich der diesjährigen Grammy-Verleihung.

Später äußerte sich das Model gegenüber dem ‚Glamour’-Magazin zu dem Abend: „Es war eine große Nacht für ihn. Er hat so hart gearbeitet […]. Als Freundin wollte ich da sein, um ihn zu unterstützen. Ihn so fröhlich zu sehen, als er einen Grammy gewann, machte mich so glücklich.“ Die Zwei sollen im Oktober noch zusammen Urlaub in Tokio gemacht haben. Die Trennungsgerüchte wurden von beiden bisher noch nicht bestätigt…(CS)

Foto: WENN.com