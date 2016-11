Best Dress of the Day von vorne und von hinten (21): Lily Collins

Sonntag, 13. November 2016, 17:11 Uhr

Zu der Premiere ihres neuesten Films „Regeln spielen keine Rolle“ am vergangenen Freitag in Los Angeles erschien Schauspielerin Lily Collins in einer atemberaubenden, schwarzen Robe auf dem roten Teppich.

Lily Collins in Reem Acra

Die edle Kreation von Reem Acra überzeugte mit filigraner Spitze, transparentem Stoff und einer glamourösen Schleppe. Hingucker des Looks waren die eingearbeiteten Juwelen in Silber, die das Oberteil, die Hüfte und den verführerischen Rückenausschnitt zierten. Ihr braunes Haar stylte die 27-Jährige zu großen Wellen und wählte dezenten, braunen Lidschatten.

Von vorne: Top! Der hautenge Schnitt setzt Lilys schlanke Figur perfekt in Szene und speziell das funkelnde Oberteil unterlegt mit Spitze wirkt hier besonders raffiniert und ausgefallen. Die eingearbeiteten Juwelen sorgen für den Wow-Effekt ohne den Look überladen wirken zu lassen.

Von hinten: Top! Auch von hinten kann sich das extravagante Outfit sehen lassen. Der transparente Rückenausschnitt verleiht dem Styling die elegante Note und sorgt für einen wahren Glamour-Moment.

Ein wirklich schicker Auftritt, den wir zum schönsten Look des Tages küren. (HA)

Fotos: Apega/WENN.com