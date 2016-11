Kate Moss: Versöhnung mit ihrem Ex-Toyboy?

Sonntag, 13. November 2016, 19:56 Uhr

Kate Moss hat sich angeblich mit ihrem Ex-Freund Nikolai von Bismarck versöhnt. Erst im September wurde bekannt, dass zwischen dem Model und dem Adelsspross alles aus sei. Schuld daran sei sein exzessiver Party-Lifestyle gewesen.

Auch mit Moss‘ vierzehnjähriger Tochter Lila Grace sei der 29-Jährige nicht klargekommen. Nun behauptet jedoch ein Insider, dass sich das Paar wieder zusammengerauft habe. Die Blondine habe aber einige Anforderungen gestellt: „Kate hat Nikolai vermisst, aber sie wollte sichergehen, dass er ruhiger ist, wenn er wieder zurück kommt. Bevor er ausgezogen ist, hat er das Haus auf den Kopf gestellt und ihre Tochter Lila Grace zu Tode verängstigt. Aber sie hat ihn im Zuhause ihrer Mutter getroffen und scheint beruhigt zu sein.“

Die 42-Jährige habe ihn sogar in ihr eigenes Haus eingeladen. Doch damit nicht genug. „In den letzten Wochen hat sie gesagt, dass er wieder einziehen kann. Sie haben darüber geredet, Weihnachten in Thailand zu verbringen“, plaudert der Insider gegenüber der ‚Sun on Sunday‘ aus. Scheint also ganz so, als ob es hier noch ein Happy End geben könnte…

Foto: WENN.com