Michael "Bully" Herbig: Erste Ausschnitte aus "Bullyparade der Film"

Sonntag, 13. November 2016, 18:59 Uhr

Studiogast Michael „Bully“ Herbig macht heute Abend Strahlemann Luke Mockridge ein besonderes Geschenk in dessen wöchentlicher Late-Night-Show „Luke! Die Woche und ich“ ab 22:30 Uhr, in SAT.1.

Dort gibt er dem Gastgeber und den Zuschauern erste exklusive Einblicke in seinem neuen, in Episoden aufgeteilten Kinofilm „Bullyparade – der Film“. Der startet ja leider erst am 20. Juli 2017 in den deutschen Kinos und bisher gibt es auch nur ein paar Szenenfotos. Insofern dürfte es spannend sein zu sehen, was Bully uns da kredenzt!

Mehr zu „Bullyparade – Der Film“: 24 Rollen für drei und fünf Filme in einem

Hintergrund der Kinoversion der ‚Bullyparade‘: Von 1997 bis 2002 liefen sechs Staffeln der mit insgesamt 90 Folgen auf ProSieben. Die Sketchshow lieferte die Vorlage für die zwei erfolgreichsten deutschen Kinofilme: „Der Schuh des Manitu“ und „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“.

Für den guten Ton in der Comedyshow heute Abend sorgt übrigens Glasperlenspiel als Studioband.

Fotos: SAT.1/Steffen Z. Wolff, Warner Bros.