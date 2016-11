Pink ist zum zweiten Mal schwanger

Sonntag, 13. November 2016, 10:04 Uhr

Pink (eigentlich Alecia Moore) erwartet ihr zweites Kind. Auf Twitter teilte die ‚Just Give Me A Reason‘-Interpretin am Samstagabend (12. November) ein Bild, auf dem sie gemeinsam mit ihrer fünf Jahre alten Tochter Willow zu sehen ist.

Beide tragen hübsche weiße Kleider und Hüte, doch am klarsten hervorstechend auf dem Bild ist der deutlich gewölbte Babybauch der Sängerin. Prall zeichnet er sich unter der Robe der 37-Jährigen an.

Auch Töchterchen Willow scheint es kaum mehr erwarten zu können, bis ihr Geschwisterchen endlich auf die Welt kommt und schmiegt sich eng an ihre Mama. Diese betitelte das Foto mit einem einzigen simplen Wort: „Überraschung!“ Ganz so überraschend kommt die Neuigkeit dann aber für Fans doch nicht. Denn bereits am Freitag wurde die Künstlerin in Santa Monica von Paparazzi geknipst. Diese Bilder ließen bereits vermuten, dass Pink erneut schwanger ist.

Ein von P!NK (@pink) gepostetes Foto am 12. Nov 2016 um 9:52 Uhr

Die Sängerin hatte vorher bereits offen zugegeben, dass sie sich noch ein zweites Kind wünschen würde. In der ‚Good Morning America‘-Show scherzte sie im Mai noch, dass ihr Mann Carey Hart aber sowieso schon Zeit genug in Anspruch nähme: „Ich fühle mich so, als hätte ich gerade zwei Kids und ich hätte gerne ein drittes. Nein, ich will damit sagen, dass Carey Hart ein wunderbarer Ehemann und ein wirklich guter Vater ist, aber auch wie ein zweites Kind.“ Bald muss sich der Star also tatsächlich um drei Lausebengel kümmern…

Foto: APEGA/EWENN.com