Wincent Weiss: Neuer Song mit 5,4 Mio. Klicks auf Youtube

Sonntag, 13. November 2016, 18:40 Uhr

Überflieger Wincent Weiss erreicht fast 5,4 Mio Klicks mit seinem Song ‚Musik Sein‘ auf Youtube. Auch auf Spotify sammelte es bis dato mehr als 3 Mio Klicks. Das schaffen deutsche Künstler nur selten.

Der 23-jährige Strahlemann sagte dazu dieser Seite: „Es ist wirklich unfassbar, was in den letzten Monaten alles passiert ist und ich kann mich nur bei allen bedanken, die ‚Musik sein‘ angehört haben. Am meisten freue ich mich gerade auf meine eigene Tour im Dezember und darauf, dass 2017 endlich mein Album rauskommt…“

Auf Tour geht es ab dem 5.Dezember und fast alles ist ausverkauft!

Hier die Livedates:

05.12.16 Köln, Luxor

07.12.16 Berlin, Frannz

09.12.16 Dresden, Puschkin

10.12.16 Stuttgart, Kellerklub

12.12.16 München, Ampere

13.12.16 Frankfurt, Nachtleben

14.12.16 Hamburg, Nachtspeicher

Foto: AEDT/WENN.com