Best Dress of the Day (413) zum Nachshoppen: Emma Watson

Montag, 14. November 2016, 19:52 Uhr

Schauspielerin und Fashionikone Emma Watson zeigte sich kürzlich bei der Premiere des Dokumentarfilms „City of Joy“ in einem klassischen Schwarz-Weiß-Look von Christian Dior auf dem roten Teppich in New York.

Emma Watson in Dior

Die elegante Kombination überzeugte mit einer raffinierten, ausgestellten Jacke, die mit einem ausgefallenen Schnitt punkten konnte. Das weiße Trendteil war vorne kurz und hinten lang und bestach außerdem mit einem edlen V-Ausschnitt und kunstvollen Falten. Dazu wählte Emma eine schwarze Marlenehose, die dem Look einen zeitlosen Charme verlieh. Für das gewisse „Etwas“ sorgte eine hübsche, bedruckte Box-Clutch mit goldenem Rand.

Ihr blondes Haar trug der 26-Jährige Star aus „Die Schöne und das Biest“ gestylt zu einer lockeren Hochsteckfrisur und wählte schlichten, goldenen Schmuck. Für einen farbenfrohen Hingucker sorgte die hübsche „Noah“-Darstellerin mit einem herbstlichen Rotton auf den Lippen. Ein elegantes und damenhaftes Styling, so wie wir es von Emma kennen. Wir sind begeistert und küren sie somit zu unserem Fashionliebling des Tages. (HA)

Foto: Michael Stewart