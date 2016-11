Blac Chyna: Ihr Baby hat schon eigene Social-Media-Accounts

Montag, 14. November 2016, 11:40 Uhr

Blac Chynas Baby hat einen Instagram und Twitter Account. Dream Renée Kardashian heißt das Neugeborene von Blac Chyna und Rob Kardashian und ist noch nichtmal eine Woche alt. In den sozialen Medien ist sie trotzdem schon vertreten.

Ihre Eltern haben ihr einen Twitter- und Instagram-Account eingerichtet. Dort postete die Neumama ein Bild von ihrer Brust und dem trinkenden Baby. Sofort wird die Debatte über das Stillen in der Öffentlichkeit entfacht. Ihre Fans sind da geteilter Meinung. Auf Twitter schrieb ein User verärgert: “Sie wird den Account hassen, wenn sie größer ist.“ Wem die Kleine ähnlich sieht ist auch schon geklärt.

Rob Kardashian postete ein Video von seiner Tochter in den Armen seiner Mutter Kris Jenner und sagt lachend in die Kamera: “Schau dir deinen Kris Jenner-Haarschnitt an!“ Kurz nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter verfasste der stolze Papa eine Liebesbotschaft an seine Chyna. Auf Instagram schrieb er: “Heute war es unglaublich und ich bin so glücklich! Danke Blac Chyna dafür, dass du unser Baby bekommen hast und dabei so stark warst! Ich liebe dich so sehr und kann es nicht erwarten, sie aufwachsen zu sehen. Ich liebe dich und Dream so sehr und weiß euch sehr zu schätzen. Jeder sagt, sie sieht aus wie mein Zwilling, aber sie hat eindeutig deine Nase, Chy.“

Foto: Instagram