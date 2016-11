Penelopé Cruz designt sexy Unterwäsche

Montag, 14. November 2016, 8:22 Uhr

Penelopé Cruz designt für ‘Agent Provocateur’ Dessous. Gemeinsam mit Mónica Cruz hat die 42-Jährige für die Unterwäsche-Firma eine Weihnachtskollektion entworfen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Neben Ledercorsagen und samtigen High Heels gibt es ganz viel Spitze.

Zu der Linie fragt ‘Agent Provocateur’: “Unartig und brav?“ Gerade erst verriet das Model in ihrer Freizeit ungern Make-Up zu tragen. Die 42-jährige Schauspielerin ist zwar quasi im Schönheitssalon ihrer Mutter in Madrid aufgewachsen, selbst kann sie allerdings nicht so viel mit Schminkzeug anfangen. Auf die Frage, warum sie Make-Up eher ablehne, antwortete Cruz: „Das liegt daran, dass ich beruflich ständig geschminkt werde. Privat verzichte ich komplett darauf. Als Mutter habe ich sowieso kein Zeit dafür – würde sich auch gar nicht lohnen: Ich gehe nur noch selten aus. Dafür lege ich viel Wert auf Pflege und Reinigung, vor allem abends, damit sich die Haut über Nacht erholen kann.“

Wenn sie dann doch mal ausgeht, mag es die zweifache Mutter, die die Kinder Leonardo (5) und Luna (2) mit Ehemann Javier Bardem großzieht, lieber schlicht: „Bis heute ist Mascara neben Rouge oft das einzige Produkt, das ich beim Ausgehen verwende.“

Foto: WENN.com