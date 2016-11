Pietro Lombardi mit erstem Video auf seinem neuen Kanal

Montag, 14. November 2016, 8:31 Uhr

Pietro Lombardi hat auf seinem neuen YouTube-Kanal das erste Video hochgeladen. Mit den Worten: “Endlich ist es soweit heute ist das erste YouTube-Video online“, kündigt er stolz den Song an. In dem Video singt er ein Cover von ‘Dancing On My Own’ von Calum Scott.

Der Text scheint allzu passend: “Und ich bin in einer Ecke, ich sehe, wie du sie küsst. Und ich bin doch gleich hier drüben, warum siehst du mich nicht?“ Ob er damit die Trennung von Sarah Lombardi verarbeiten will? Er hatte bereits angekündigt, sich in Zukunft erstmal gänzlich der Musik zu widmen.

Auf Instagram hatte der 24-Jährige geschrieben: “Ab nächster Woche werde ich einen eigenen YouTube-Channel machen, in dem ich jede Woche 1-2 Cover Songs hochladen werde.“ Seine Fans hat er sogar aufgerufen, sich Lieder zu wünschen.

Dennoch laufen zur Zeit Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen ihn. Vor wenigen Tagen kam es zu einem Polizeieinsatz in seiner Wohnung in Brühl. Ein Pressesprecher der Polizei bestätigte: “Es gab einen Polizeieinsatz in einer Wohnung in Brühl gegen 18 Uhr. Herr Lombardi bekam ein Rückkehrverbot. Frau Lombardi hat die Wohnung verlassen. Es wurde Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.“

Foto: WENN.com