Scarlett Johansson in "Ghost In The Shell": Erster langer Trailer

Montag, 14. November 2016, 8:52 Uhr

Scarlett Johansson spielt in ‘Ghost In The Shell’ eine Cyborg-Verbrecherjägerin. Jetzt ist der erste lange Trailer zu der Manga-Adaption erschienen. Der Sci-Fi-Film spielt in der nahen Zukunft.

Und darum gehts: Vielen Menschen ist nur noch der “Ghost“ genannte Teil des Gehirns geblieben. Dieser Teil ist für die Persönlichkeit zuständig. Das Äußere nennt sich “Shell“. Scarlett Johansson macht sich als Cyborg der Regierungseinheit Section 9 auf Verbrecherjagd. Neben Johansson kann man dann auch Pilou Asbaek, Michael Pitt, Juliette Binoche und Takeshi Kitano auf den Leinwänden bewundern.

Am 30. März 2017 kommt ’Ghost In The Shell’ in die deutschen Kinos.

Neben ihrer Schauspielkarriere hat Johansson jetzt gemeinsam mit ihrem Mann Romain Dauriac einen Gourmet-Popcorn-Laden eröffnet.

Die Schauspielerin (31) und ihr Mann, der Journalist Romain Dauriac (33), haben ihr neues Business-Wagnis enthüllt: ‚Yummy Pop‘ im Pariser Stadtteil Marais. Scarlett verrät in einem Statement: „Es war schon lange mein Traum, unseren amerikanischen Lieblingssnack in unsere europäische Lieblingsstadt zu bringen. Ich hoffe, ‚Yummy Pop‘ wird in Paris ein Grund-Snack und ein Symbol für Freundschaft zwischen meinen Lieblingsstädten: Paris und New York.“

Fotos: Paramount Pictures