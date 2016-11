"Shaun das Schaf": Jetzt auf DVD gewinnen!

Montag, 14. November 2016, 16:48 Uhr

Im deutschen Trailer zur neuen, fünften Staffel von ‚Shaun das Schaf‘ erlebt der umtriebige Widder Shaun wieder spannende Abenteuer und mischt den eintönigen Alltag auf dem Bauernhof auf. Die ersten 7 Episoden sind nun auf der DVD ‚Shaun das Schaf – Pizza Party‘ erhältlich.

In der Folge „Die trojanische Pizza“ bauen sich die Schafe in einem großen Heuballen eine geheime Kneipe und amüsieren sich mit Musik und Pizza. Das entgeht natürlich auch den drei Schweinen nicht, die prompt einen Überfall planen, denn auch sie lieben Pizza. In den sechs weiteren Folgen geht es nicht weniger turbulent zu. Ein echter Rockmusiker strandet mit einer Reifenpanne auf dem Hof und während der Bauer sein Glück kaum fassen kann – sein Lieblingsstar! – ist die Schafherde überzeugt davon, dass in diesem Fall „Kunst“ ganz sicher nicht von „Können“ kommt. Das Bad wird renoviert und eine einfache Rolle Toilettenpapier sorgt für jede Menge Unruhe, außerdem ärgert Timmys Mutter sich über Bitzer, der ausgerechnet dann den Laubbläser einschaltet, als ihr Kind einschlafen soll.

Spannend wird es, als ein entflohener Sträfling, der sich als Schaf verkleidet hat, versucht, sich unauffällig unter die Herde zu mischen. Und ein Maulwurfshügel wird zum scheinbar unüberwindlichen Hindernis bei dem Versuch, auf der Wiese hinter dem Haus eine entspannte Runde Cricket zu spielen!

Gut, dass Shaun wie immer einen kühlen Kopf bewahrt und für jedes Problem eine passende Lösung findet. Sogar als der Bauer sich nach einem Erholungsurlaub in Meditation und Musik versucht, ist er nie um einen cleveren Einfall verlegen!





Fotos: Concorde