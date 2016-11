Bella Hadid ist das neue Gesicht von Nike

Dienstag, 15. November 2016, 18:05 Uhr

Bella Hadid wirbt ab jetzt für ‚Nike‘. Das Topmodel könnte nicht glücklicher über die Aussicht sein, fortan dabei zu helfen, die berühmte Sportmarke mit dem Haken zu promoten.

Auf Instagram lud sie ein Bild hoch, auf dem sie selbst aus der Froschperspektive im New Yorker Großstadt-Dschungel zu sehen ist. Die hübsche Dunkelhaarige trägt ein sportliches Outfit, bestehend aus engen schwarzen Leggins, einem langärmligen Crop Top und natürlich die obligatorischen ‚Nike‘-Sneakers. Ihr Blick schweift gen eine Werbetafel, auf der sie selbst zu sehen ist. Und das sogar gleich zweimal: Einmal können Fans eine Nahaufnahme von Bella bewundern, ein anderes Mal ihre durchtrainierten Bauchmuskeln, die unter dem ‚Nike‘-Sport-Crop Top hervorlugen. Das Bild betitelte die 20-Jährige mit den folgenden Worten: „Freue mich so, zu verkünden, dass ich OFFIZIELLER TEIL DER @NIKE FAMILY BIN! Mehr dazu kommt bald.“ Fans dürfen also äußerst gespannt sein, welche Überraschungen die Schönheit noch in petto hat.

Ein von Bella Hadid (@bellahadid) gepostetes Foto am 14. Nov 2016 um 10:15 Uhr

Für die Schwester von Gigi Hadid könnte es derzeit auf jeden Fall nicht besser laufen: Anfang des Jahres wurde sie von ‚GQ‘ zum ‚Model des Jahres‘ gekürt. Und am 5. Dezember darf sie erstmals als Engel für die ‚Victoria’s Secret‘-Show über die Bühne schweben. Damit befindet sie sich in bester Gesellschaft: Neben ihrer Schwester treten auch die Supermodels Kendall Jenner, Stella Maxwell, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio und Taylor Hill auf.

Foto: WENN.com