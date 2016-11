Bruno Mars geht auf große Tour

Dienstag, 15. November 2016, 10:43 Uhr

Bruno Mars geht 2017 auf große Welttournee. Der Sänger wird am Freitag (18. November) sein neues Album ‘24k Magic‘ veröffentlichen. Vorab gab er bereits 85 Daten für seine anstehende Tour bekannt.

Gestartet wird am 28. März im belgischen Antwerpen. Nach vielen Terminen in ganz Europa, zieht es den Sänger dann im Sommer nach Nordamerika. Krönender Abschluss seiner Konzertreise sollen dann vom achten bis elften November vier Auftritte in Los Angeles sein. Nach Deutschland kommt er im Mai und wird Konzerte in Hamburg und München spielen. Bruno Mars selbst verkündete auf ‘Instagram‘ bisher lediglich: “On Sale this Monday.“ Mit der Bekanntgabe seiner Tourdaten wiederspricht der Sänger den Gerüchten, dass er sich lieber in Las Vegas niederlasse statt um die Welt zu trekken.

“Seine Musik zieht viele Generationen an und er kann große Massen ansprechen. Es wird wie eine Schockwelle durch das Business gehen“, sagte ein Insider noch vor wenigen Wochen. “Bruno wird Vegas als Hauptort für seine nächste Tour wählen, statt um die Welt zu reisen. Wären die Dinge anders gelaufen, hätte Michael Jackson jetzt einen Wohnsitz dort. Bruno ist die ihm ähnlichste moderne Version.“

Foto: Warner Music