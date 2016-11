"Fifty Shades Of Grey - Gefährliche Liebe": Neue Bilder

Dienstag, 15. November 2016, 17:10 Uhr

Genau zwei Jahre sind vergangen seit Dakota Johnson und Jamie Dornan in ‚Fifty Shades Of Grey‘ die Leinwände eroberten. Die Fans können es schon jetzt kaum erwarten, bis der zweite Teil der ‚Fifty Shades Of Grey‘-Trilogie, ‚Fifty Shades Of Grey – Gefährliche Liebe‘ mit Dakota Johnson und Jamie Dornan in den Hauptrollen auf die Leinwand kommt.

Schon der erste Trailer wurde weltweit in den ersten 24 Stunden über 114 Mio. Mal gesehen und stellte damit alle bisherigen Trailer-Rekorde in den Schatten. Die Liebesgeschichte von Anastasia Steele und Christian Grey voll unstillbarem Verlangen und hemmungsloser Hingabe erklimmt buchstäblich das nächste Level …

Anastasia versucht diesmal, Christian zu vergessen und stürzt sich in ihren neuen Job. Doch Christian tut alles in seiner Macht, um sie zurückzugewinnen. Als auch Ana ihr Verlangen nicht länger unterdrücken kann, wirft Christians Vergangenheit einen dunklen Schatten… Jetzt gibt es neue Bilder! Kinostart ist am 9. Februar.

Fotos: Universal Pictures