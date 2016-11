"Gotham"-Star Morena Baccarin mit eigener Serie

Dienstag, 15. November 2016, 20:55 Uhr

Für die Brasilianerin Morena Baccarin (37) könnte es echt nicht besser laufen: Nach ihren wichtigen Rollen in „Homeland“, „Bloodpool“ und „Gotham“, bekommt sie jetzt endlich ihre erste, eigene Show auf dem Erfolgssender NBC.

Das US-unterhaltungsmagazin „Variety“ will erfahren haben, dass Serien-Star Morena Baccarin ihre eigene Serie auf NBC bekommen wird. Darin soll sie eine frühere Polizistin – jetzt hoch angesehene Staatsanwältin – spielen, die sich durch den Sumpf des Verbrechens von New York City kämpft. Ihr Serienname? Morena. Genauso wie im echten Leben. Geschrieben wird das Drehbuch von Ken Sanzel, der schon die Skripts von „True Blood“ und „Numb3rs“ entwarf. Er wird, nach den Infos von „Variety“ , auch einer der Produzenten sein, neben Morena Baccarin selbst.

„Gotham“-Fans fragen sich jetzt natürlich, was das alles für Baccarins Rolle als „Dr. Leslie Thompkins“ bedeutet? Also das ist der aktuelle Stand der Dinge: Sollte sie tatsächlich eine eigene Serie bekommen, wird ihre Rolle in „Gotham“ erhalten bleiben, allerdings nicht mehr als eine der Hauptpersonen, sondern nur noch als gelegentlich erscheinender Charakter.

Offiziell bestätigt hat der Sender NBC die Gerüchte noch nicht. Bei so vielen, recht genauen Details scheint aber etwas an der Story dran zu sein. (LK)

Foto: WENN.com