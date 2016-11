H. P. Baxxter überrascht mit einer neuen jungen Liebe

Dienstag, 15. November 2016, 14:30 Uhr

seiner jungen Freundin Elizaveta getrennt. hat eine neue Liebe gefunden. Im Mai hatte sich der ‚Scooter‘-Frontmann von seiner jungen Freundin Elizaveta getrennt. Nun ist er scheinbar wieder glücklich verliebt. Doch auch seine neue Freundin ist um einiges jünger als der Musiker.

26 Jahre trennen H.P. und seine Lysann. Kennengelernt hat sich das Paar bereits im April. Bei der ‚Echo‘-Verleihung traf der 52-Jährige auf die 26-Jährige und es hat mächtig gefunkt. Der Sänger und die hübsche Blondine sind nun ein Paar. Der Altersunterschied ist dabei offenbar kein Problem. Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung erklärte Baxxter: „Als Rock ’n‘ Roller wird nur der Körper älter, nicht der Kopf.“ Außerdem scheint die junge Frau auch charakterlich gut zu dem Star zu passen. „Lysann ist unaufgeregt, cool. Und wir lieben beide Musik.





Erst dachte ich: Die ist so jung, die kann die Musik, die ich mag, gar nicht kennen.“ Aber sie kenne sich erstaunlich gut damit aus. Trotz der offensichtlichen Verbindung zwischen ihnen wollen H.P .und Lysann es nun langsam angehen lassen. Eine gemeinsame Wohnung ist erst mal nicht in Planung. „Ich bin ja viel beruflich in Berlin, kann sie da in ihrer Wohnung besuchen“, verriet der ‚Hyper Hyper‘-Sänger. Wie sich die Beziehung des neuen Star-Paares entwickelt, wird die Fans also weiterhin neugierig machen.

Foto: WENN.com