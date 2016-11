Haben Robin Thicke und April Love Geary heimlich geheiratet?

Dienstag, 15. November 2016, 17:00 Uhr

April Love Geary (21), ihres Zeichens Model-Freundin von R&B-Sänger Robin Thicke (39) hat ihre Fans mit einem Instagram-Foto in Aufruhr versetzt. Das gestern (14. November) gepostete Bild zeigt die junge Dame in einem sexy Bikini.

Dabei liegt der Fokus ganz klar auf ihrem Hinterteil, wobei ihr Bikini-Höschen die Initialen „ALT“ in Szene setzt. Und gerade diese Buchstaben heizten bei manchen Usern Spekulationen über eine mögliche Heirat der 21-Jährigen mit dem 18 Jahre älteren Sänger an. Denen zufolge könnte „ALT“ nämlich nichts Geringeres als „April Love Thicke“ bedeuten. Einer ihrer Fans stellte sich dann auch die Frage: „Was möchtest du uns sagen?“ Weitere Fotos, in denen das Model ihre linke Hand verbirgt, brachten zudem weitere User ebenfalls zum Nachdenken.

Ein von April Love Geary (@aprilovee) gepostetes Foto am 14. Nov 2016 um 11:50 Uhr

War es vielleicht ganz bewusst, um einen Verlobungs- oder Hochzeitsring zu verbergen? Auf dem Bild, das ganz offensichtlich die Initialen „ALT“ in den Fokus setzen wollte, war ihre linke Hand jedoch deutlich zu erkennen.

Am linken Ringfinger aber keine Spur eines verdächtigen Schmuckstücks. April Love Geary und Robin Thicke sind seit April 2014 zusammen, kurz nachdem er sich von seiner Ex-Gattin Paula Patton (40) trennte. Diese waren neun Jahre ein Paar und haben den gemeinsamen Sohn Julian Fuego (5). (CS)

Foto: WENN.com