James Arthur über seinen Drogenkonsum und das Comeback

Dienstag, 15. November 2016, 13:29 Uhr

2012 gewann James Arthur die neunte Staffel der Castingshow „X Factor“ in Großbritannien. Ende Oktober 2016 erschien nach langer Pause sein zweites Album, das den Titel „Back from the Edge“ trägt.

Die erste Single aus diesem Album „Say You Won’t Let Go“ landete genau wie das Album direkt auf Platz 1 der britischen Charts. Nun war er im Rahmen seiner Promotour auch bei den wundervollen Kollegen von Radio Energy und plauderte darüber wie er seine psychischen Probleme bekämpft hat, was er an der Schauspielerei so spannend findet und warum Ed Sheeran ein richtig toller Kerl ist… Unbedingt also das Video ansehen!

Mehr: James Arthur im exklusiven Interview: „Meine letzten Jahre waren düster“

Foto: Radio Energy