Rihanna: Neue Stiefel-Kollektion in Sicht

Rihanna bereitet Stiefel-Liebhabern Gänsehaut. Die Sängerin bringt jetzt schon ihre zweite ‚Manolo Blahnik‘-Kollektion auf den Markt. Die limitierte Edition trägt den Namen ‚Savage‘ aus einem ganz bestimmten Grund: Die Musikerin hat zwar die Wildheit der Folgekollektion etwas zurückgedreht, die Spuren kann man aber immer noch deutlich erkennen.

‚Blahnik‘ und Rihanna taten sich jetzt schon zum zweiten Mal dieses Jahr zusammen, um die Kollektion zu kreieren. Bereits im Mai brachten die beiden die ‚Denim Desserts‘ unter die Leute. Die Schuhe sind auch von Rihannas Vorliebe für Wildleder und Fellpolsterung inspiriert. Einer der Stiefel wurde dem ikonischen ‚Timberland‘-Stiefel aus dem Jahr 1994 nachempfunden. Den Stiefel sah man an Größen wie Beyoncé, die ihn in ihrem Musikvideo ‚Bonnie & Clyde‘ trug, oder Jennifer Lopez, die den Look in dem Video für ‚Jenny From the Block‘ präsentierte.

Die dreiteilige Linie wird als “cool“ und genauso “draufgängerisch“ wie die erste beschrieben. Die Winterstiefel können zu Recht als sexy bezeichnet werden. Die Schuhe sind mit Ponyhaaren bedeckt, mit Schafpelz gefüttert und mit einem Blumenmuster dekoriert. Die kniehohen Stiefeletten lassen sich zudem elegant schnüren. Spitze Stilettos sind jedenfalls ganz nach RiRis Geschmack. Sie werden laut ‚WWD‘ unter ‚manoloblahnik.com‘ ab dem 16. November verfügbar sein und sind in den Farben elfenbeinfarben und Zimt erhältlich.

