TV-Hit: Die „Humans“ übernehmen den Montag bei VOX

Dienstag, 15. November 2016, 20:30 Uhr

Was macht das Menschsein eigentlich aus? Wie fühlt sich ein Mutter, wenn ihre Tochter lieber von einem Roboter die Nachgeschichte vorgelesen bekommt, als von ihr? Die britische Erfolgsserie „Humans“ spielt genau mit diesen Gedanken.

.

Verkäufer (Dan Tetsell) ist stolz auf seinen Roboter „Anita“ (Gemma Chan). Doch der Synth heißt eigentlich „Mia“ und ist eine illegal weiterentwickelte Version der Roboter und verfügt über ein Bewusstsein

Gestern lief die erste Folge im deutschen Free-TV. Und die schöne Roboter-Lady Anita, gespielt von Gemma Chan (35), überzeugte voll und ganz. In der SciFi-Serie „Humans“ geht es um eine Zukunft, die vielleicht gar nicht mehr so weit entfernt ist. Eine Zukunft, in der Androide fest zu unserem Alltag gehören. In „Humans“ werden diese Roboter in Menschenform „Synths“ genannt und sind schon allgegenwärtig. Hauptdarstellerin Gemma Chan spielt die Synth-Lady Anita, das neue Familienmitglied der Familie Hawkins.

Ehemann Joe hofft mit der Neuanschaffung seine Ehe wieder auf die Sprünge zu bringen. Denn wenn „Anita“ den Haushalt regelt, haben er und seine Frau Laura wieder mehr Zeit für einander. Seine Ehefrau Laura hütet aber ein ganz anderes Geheimnis und ist auch schnell davon überzeugt, dass irgendetwas mit Synth Anita nicht stimmt.

Laura Hawkins (Katherine Parkinson, M.) ist mit ihrem Job verheiratet. Dauernd macht sie Überstunden – zur Unzufriedenheit ihrer Familie

Im Grunde geht es in „Humans“ um die ewige Frage, was es für die Menschen bedeuteten würde, wenn es tatsächlich solche Roboter geben würde. Denn auch wenn die Roboter nichts fühlen, entwickeln doch die Menschen Gefühle für die Roboter. Wie der Rentner George, der für seinen nicht mehr up-to-daten Synth Odi inzwischen schon väterliche Gefühle hat. Und natürlich auch die Frage: Was passiert wenn die Roboter dann doch ein eigenes Bewusstsein entwickeln und wie in „Humans“ Straftaten begehen? Sind sie den Menschen dann überlegen?

„Humans“ verspricht jetzt schon eine spannende Story und jede Menge Action. Die Erfolgsserie rund die Familie Hawkins und ihren Synth Anita läuft montags um 22.10 auf VOX. (LK)

Mattie Hawkins (Lucy Carless) ist mehr als skeptisch: Die neue Haushälterin „Anita“ – ein Synth – verhält sich nicht wie man es von einem Roboter erwarten würde

Fotos: VOX/ Endemol Shine In